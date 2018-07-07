Эксперты раскрыли секрет, как можно сэкономить на авиабилетах

СЕГОДНЯ 11:15 2018-07-07T11:15:58+03:00

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Решили купить авиабилет через смартфон? Гарантированно заплатите больше положенного. К такому выводу пришли эксперты, проведя сравнительный анализ ценового сегмента, который предлагают некоторые ведущие мировые авиакомпании.

Специалисты онлайн-сервиса Which? Travel утверждают, некоторые перевозчики грешат продажей билетов по более высоким ценам, если путешественники бронируют их у них при помощи мобильного телефона, а не с компьютера.

Как сообщает Mirror, такая стратегия водится за Ryanair, easyJet, TUI, British Airways.

К примеру, Ryanair и TUI завышают цену на 20 фунтов стерлингов (около 1,6 тысячи рублей), easyJet на 15 фунтов (около 1,2 тысячи рублей), а British Airways добавляет 10 фунтов (около 800 рублей).

Кроме того, по данным онлайн-сервиса, популярный лоукостер Wizz Air снимает дополнительную плату в 15 евро в качестве комиссионного сбора, а авиакомпания Norwegian прибавляет к стоимости 20 фунтов за изменение бронирования авиаперелета.

В свою очередь, перевозчики объяснили это бременем дополнительных административных сборов, которые автоматически прибавляются к стоимости при бронировании через смартфон. И от них в этом случае мало что зависит.

Таким образом, со слов экспертов, выход для экономии средств напрашивается сам собой: покупать авиабилеты, пользуясь исключительно компьютером.