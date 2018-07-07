В Таиланде отказались от плана спасать детей из пещеры при помощи дайверов

СЕГОДНЯ 11:23 2018-07-07T11:27:22+03:00

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В Таиланде отказались от плана спасать детей из затопленной пещеры при помощи дайверов.

Как сообщает телеканал ABC News, причиной такого решения стала гибель боевого пловца королевских ВМС.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе спасательной операции погиб бывший морской пехотинец Саман Гунан, который добровольно присоединился к спасению детей. Он доставлял пострадавших баллоны с кислородом и потерял сознание, возвращаясь обратно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/658904" frameborder="0"></iframe> За их судьбой следит весь мир.«Санктум» Спилберга кажется наивной сказкой по сравнению с тем, что сейчас переживают эти 12 ребят, заблокированные в глубокой тайской пещере.

После этого происшествия штаб операции отказался от плана спасать юных футболистов, приставив к каждому профессионального аквалангиста. Также было решено не прокладывать воздушный кабель, так как этому мешают узкие коридоры пещеры.

Напомним, в Таиланде оказались запертыми в пещере 12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и и их тренер 25 лет. Их нашли только через 10 дней поисков. Ранее появились сведения, что узникам придется просидеть в пещере до окончания сезона дождей — сентября или октября. Американский миллиардер Илон Маск также предложил свою помощь в спасении детей.

В Таиланде 12 детей застряли в пещереФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН