Лидеры формирований в сирийской провинции Дераа согласились сложить оружие

СЕГОДНЯ 12:03 2018-07-07T12:03:55+03:00

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В сирийской провинции Дераа Лидеры вооруженных формирований согласились сложить оружие и прекратить боевые действия.

Как сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, договоренности были достигнуты по итогам переговоров при посредничестве российского Центра по примирению. Сдача тяжелого и среднего вооружения будет происходить во всех населенных пунктах, которые находятся под контролем отрядов оппозиции.

Отмечается, что боевики смогут урегулировать свой статус и остаться в Дераа. А тех, кто не захочет там остаться, вместе с членами семей перевезут в провинцию Идлиб. Также, согласно договоренностям, будет восстановлена работа органов государственной власти Сирии и возвращение вынужденных переселенцев от границы с Иорданией.

Ранее руководитель информационного центра совместного оперативного штаба оппозиции на юге Сирии Абу Шима заявил, что боевиков в Дераа договорились с представителями российского Центра о перемирии.