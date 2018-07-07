СНБО Украины назвал фейком письмо об опасности «Джавелин»

СЕГОДНЯ 13:07 2018-07-07T13:07:32+03:00

Ранее появилась информация, что американские противотанковые ракетные комплексы не сработали на показательных стрельбах на Украине из-за истекшего срока эксплуатации

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Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал фейком письмо генерального конструктора ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" об опасности американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

Ранее появилась информация, что глава украинского конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелев написал письмо на имя руководителя СНБО Украины Александра Турчинова, в котором рассказал, что комплексы Javelin не сработали во время показательных стрельб на Украине из-за истекшего срока годности. Отмечалось, что использование ПТРК опасно, так как может привести к гибели военнослужащих.

"Вниманию журналистов: в некоторых электронных СМИ распространяется фейковое письмо генерального конструктора ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" на имя секретаря СНБО Украины Александра Турчинова", — сообщается в заявлении СНБО.

В Совете подчеркнули, что такое послание никогда не поступало в аппарат СНБО. А также в ведомстве обвинили в причастности к созданию фейка российские спецслужбы.

"Это письмо — демонстрация попытки российских спецслужб сорвать сотрудничество Украины со стратегическими партнерами в вопросах военно-технического сотрудничества", — говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году США одобрили поставки оружия на Украину, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin.