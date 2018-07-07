США отвели своим бизнесменам 90 дней на выход из-под антикитайских санкций

СЕГОДНЯ 13:22 2018-07-07T13:22:08+03:00

Вашингтон подсказал своим компаниям, торгующим товарами из КНР, как они могут избежать дополнительных трат

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Вашингтон намерен защитить своих бизнесменов, которые занимаются ввозом в США и продажей китайской продукции, обложенной накануне дополнительными пошлинами.

Как следует из публикации на официальном сайте главы аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, американским компаниям, осуществляющим торговлю китайскими товарами, предложено в течение 90 дней до 9 октября 2018 года включительно подать прошение на добавление их в так называемый список исключений. Таким образом, они смогут избежать выплат 25%-ных пошлин.

«Сегодня в отношении импорта продукции из Китая по 818 наименованиям начали действовать дополнительные пошлины в размере 25%, общим объёмом 34 миллиарда долларов в годовом выражении. Перечень продуктов, подлежащих тарифам, определялся 90-дневным процессом, который включал публичные слушания и период уведомления и комментариев», - приводится в сообщении.

В конце мая Соединенный Штаты объявили о введении пошлины в 25% на импорт из Китая объёмом в 50 миллиардов долларов в год. Решение вступило в силу с 7 июля 2018 года.