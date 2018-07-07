В Иране казнили восемь боевиков ИГ*

СЕГОДНЯ 13:29 2018-07-07T13:29:59+03:00

Из-за действий этих террористов погибли около 20 человек, еще десятки человек пострадали

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Власти Ирана казнили восемь боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которых признали причастным к атакам 2017 года в Тегеране.

«Иран казнил восемь боевиков ИГИЛ, которые причастны к атакам в Тегеране в 2017 году», — сообщил агентство Tasnim.

Приговор этим членам террористической группировки был вынесен Революционным судом 13 мая 2018 года. А 11 июня приговор подтвердил Верховный суд Ирана.

Напомним, 7 июня прошлого года группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании парламента Ирана. После этого один из нападавших боевиков совершил самоподрыв. Кроме того, атака была совершена и на мавзолей имама Хомейни. Там одна из террористок подорвала пояс смертника. В результате серии терактов погибли около 20 человек, еще десятки человек пострадали.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».