Песков заявил, что Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу

СЕГОДНЯ 13:50 2018-07-07T13:50:54+03:00

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что глава государства "никогда не ограничивается только восприятием сухих отчетов ведомств"

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Президент России Владимир Путин следит за общественной реакцией на изменение пенсионного законодательства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что российский лидер получает данные не только по сухим ведомственным каналам.

"Разумеется, президент в курсе реакции на соответствующие инициативы и соответствующие параметры предлагаемые", - сказал Песков.

Он отметил, что президент России по многим важным вопросам получает информацию из различных источников, «что является залогом того, что президент обладает именно объективной информацией, а не субъективной».

По словам представителя Кремля, Владимир Путин "никогда не ограничивается только восприятием сухих отчетов ведомств и всегда накладывает это на иные источники информации".

"Поэтому в этом плане никаких сомнений быть не должно", - добавил Песков.

Напомним, 14 июня правительство предложило провести пенсионную реформу. В частности, возраст выхода на пенсию планируется повысить до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.