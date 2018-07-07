Песков заявил, что Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу
Президент России Владимир Путин следит за общественной реакцией на изменение пенсионного законодательства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что российский лидер получает данные не только по сухим ведомственным каналам.
"Разумеется, президент в курсе реакции на соответствующие инициативы и соответствующие параметры предлагаемые", - сказал Песков.
Он отметил, что президент России по многим важным вопросам получает информацию из различных источников, «что является залогом того, что президент обладает именно объективной информацией, а не субъективной».
По словам представителя Кремля, Владимир Путин "никогда не ограничивается только восприятием сухих отчетов ведомств и всегда накладывает это на иные источники информации".
"Поэтому в этом плане никаких сомнений быть не должно", - добавил Песков.
Напомним, 14 июня правительство предложило провести пенсионную реформу. В частности, возраст выхода на пенсию планируется повысить до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.