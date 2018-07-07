2018-07-07T14:13:55+03:00
В мире

Цукерберг обошел Баффета в рейтинге богатейших людей планеты

Стремительный рост акций Facebook поднял основателя соцсети на третью строчку рейтинга
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Основатель соцсети Facebook Марк ЦукербергОснователь соцсети Facebook Марк ЦукербергФото: REUTERS
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Агентство Bloomberg обновило рейтинг богатейших людей планеты. В соответствии с ним, основатель популярной социальной сети Facebook Марк Цукерберг смог обойти своего давнего конкурента в списке американского инвестора Уоррена Баффета и вышел на третье место. Американец, соответственно, занял четвертую строчку топа.

Как следует из опубликованного агентством рейтинга, состояние Марка Цукерберга оценивается в $81,6 млрд, что больше, чем у Баффета, на $373 млн ($81,2 млрд). Причиной подобной дельты является тот факт, что основатель соцсети дополнительно обогатился за счет роста акций Facebook в пятницу, 6 июля. Который составил 2,4%.

Что до серебря и золота списка, то пальму первенства за собой оставил руководитель интернет-компании Amazon Джеффри Безос, с $142 млрд. состояния. Второе же место продолжает крепко удерживать Билл Гейтс. Состояние основателя Microsoft к настоящему моменту составляет $94,2 млрд.

Резюмируя все вышеприведенное, можно смело констатировать, что первые три строчки богатейших людей Земли впервые заняли бизнесмены, сколотившие свое состояние на информационных технологиях.

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