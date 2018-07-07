Эмир Катара приедет в Москву на финал чемпионата мира по футболу

СЕГОДНЯ 14:24 2018-07-07T15:04:05+03:00

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время визита во Францию Фото: REUTERS

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В Москву приедет эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, который планирует посетить финал чемпионата мира по футболу, который проводится сейчас в России. Как заявил посол Катара в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя, эмир рассчитывает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Да, запланировано, что эмир посетит Москву к концу этого турнира, и мы рассчитываем, что состоится его встреча с президентом (РФ)", - сказал посол Катара журналистам.

В субботу, 7 июля, в столичном Парке культуры и отдыха имени Горького проходит церемония открытия Дома Катара. Дипломат высоко оценил организацию чемпионата российской стороной и подчеркнул, что Катару задана высокая планка. Он также пожелал удачи российским футболистам, которые выйдут вечером на поле стадиона «Фишт» в Сочи против сборной Хорватии, передает "Интерфакс".

Следующий чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре.