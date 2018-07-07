Овечкин привез Кубок Стэнли в фан-зону ЧМ-2018 на Воробьевых горах

СЕГОДНЯ 14:27 2018-07-07T14:27:32+03:00

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В субботу, 7 июля, Кубок Стэнли в очередной раз прилетел в Москву. Привез его в российскую столицу нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

В день матча ¼ финала чемпионата мира по футболу с участием сборных России и Хорватии главный хоккейный трофей Северной Америки выставили в фан-зоне мундиаля на Воробьевых горах. Так, с 13:00 до 16:00 мск все желающие могут сфотографироваться с Кубком. Кстати, по словам очевидцев, этих самых желающих немало: к награде выстроилась огромная очередь.

А в 15:45 мск на сайте kp.ru будет прямое включение с Воробьевых гор: читатели «Комсомольской правды» смогут увидеть презентацию Кубка Стэнли от самого Овечкина.

Овечкин привез Кубок Стенли в фан-зону.Прямо сейчас на Воробьевых горах можно увидеть легендарный трофей Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" привез Кубок Стенли в Россию.

Напомним, 8 июня этого года «Вашингтон Кэпиталз» впервые за свою историю стала обладателем Кубка Стэнли, одолев в финальной серии кубка команду «Вегас Голден Найтс». Согласно традиции, команда, выигравшая главный трофей НХЛ, получает его в свое распоряжение на 100 дней. При этом у каждого игрока и тренера есть пара суток, когда награда принадлежит лично им: в это время Кубок Стэнти можно отвезти в любую точку земного шара (правда, сначала следует согласовать эту точку с НХЛ).