Из-за непрекращающихся ливней в Японии погибло 46 человек

СЕГОДНЯ 14:41 2018-07-07T14:41:52+03:00

Ливневые дожди в Японии унесли жизнь 46 человек Фото: REUTERS

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Из Японии продолжает поступать информация о жертвах и разрушениях в следствии сильнейших ливней, которые обрушились на страну. К настоящем у времени погибшими уже числятся 46 человек, еще 48 записаны в пропавшие без вести.

В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло целый железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, люди на крышах просят о помощи. Десятки домов буквально унесло водой.

По сообщениям телекомпании NHK, на борьбу со стихией брошено порядка 50 тысяч сотрудников сил самообороны. Также в спасательной операции задействован максимум штата полиции и службы пожарной охраны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился с экранов телевизоров к нации и назвал происходящее в стране катастрофой, а обстановку в пострадавших от ливней районах "крайне серьезной".

Вечером 6 июля в Японии на центральную и юго-западную часть островного государства брушились сильнейшие ливни, которые идут по настоящее время. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи японских префектур уровень чрезвычайной тревоги – фактически объявить их зоной бедствия, которое случается раз в несколько десятков лет.