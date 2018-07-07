2018-07-07T14:48:56+03:00
Политика

«Метит на пост министра»: в Госдуме объяснили слова экс-главы Минобороны Украины о невозможности захвата Крыма

По мнению депутата Руслана Бальбека, Гриценко, выступая с подобными заявлениями, преследует свои интересы
Дарья ИВАШКИНА
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В Госдуме объяснили слова экс-главы Минобороны Украины о невозможности захвата КрымаВ Госдуме объяснили слова экс-главы Минобороны Украины о невозможности захвата КрымаФото: Анастасия НОВИКОВА
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко о том, что попытка Киева «отнять» Крым у России силовым методом приведет к коллапсу незалежной.

Так, российский парламентарий предположил, что бывший глава Минобороны соседнего государства, выступая с подобными заявлениями, преследует свои интересы. Бальбек не исключил, что Гриценко «с нетерпением ждет ухода режима Петра Порошенко и снова метит на министерский пост».

Также депутат нижней палаты российского парламента подчеркнул, что Анатолий Гриценко «прославился как главный НАТО-интегратор». «Видимо, о том, как поступит Запад, если Украина пойдет на Крым, он знает лучше других», - сказал Руслан Бальбек в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее экс-министр обороны Украины заявил о невозможность силой вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева. При этом он объяснил, к чему, по его мнению, приведет попытка «отвоевать» полуостров. «Тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится», - заверил Гриценко.

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