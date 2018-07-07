2018-07-07T15:17:37+03:00
Москва

Мосгоризбирком не зарегистрировал экс-депутата Гудкова кандидатом в мэры Москвы

Выдвинутый партией партией «Гражданская инициатива» Дмитрий Гудков представил недостаточное количество собранных подписей муниципальных депутатов
Екатерина БОЛГОВА
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий ГудковБывший депутат Госдумы Дмитрий ГудковФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Московская городская избирательная комиссия не зарегистрировала экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова кандидатом на пост мэра столицы. Выдвинутый партией "Гражданская инициатива" кандидат представил недостаточное количество собранных подписей муниципальных депутатов.

Для прохождения муниципального фильтра претендент на пост мэра должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Тот, кто идет на выборы мэра как самовыдвиженец, также должен получить поддержку 36 тысяч избирателей.

"Гудков представил практически все документы, за исключением 47 подписей депутатов. То есть необходимого числа подписей не представлено. Предлагается отказать в регистрации кандидату на должность мэра Москвы Дмитрию Гудкову", - заявила член комиссии Рима Кузнецова. Это предложение поддержали все члены комиссии, передает ТАСС.

Ранее пять из 30 претендентов на пост мэра Москвы сообщили о прохождении муниципального фильтра. Среди них действующий мэр столицы Сергей Собянин, основатель компании "СУ-155" Михаил Балакин, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

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