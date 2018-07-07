2018-07-07T16:06:16+03:00
Происшествия

В США один человек погиб из-за природного пожара

Накануне губернатор штата Калифорния объявил из-за этого режим ЧС в округе Сан-Диего
Екатерина БОЛГОВА
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Из-за лесных пожаров в США погиб один человекИз-за лесных пожаров в США погиб один человекФото: REUTERS
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На границе американских штатов Калифорния и Орегон один человек погиб из-за природного пожара.

Как сообщило издание USA Today со ссылкой на представителя департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии Сьюзи Брэди, жертвой лесного пожара на границе Калифорнии и Орегона стал один человек. Брэди не сообщила подробности происшествия и не назвала личность погибшего, так как ближайшие родственники еще не уведомлены.

По данным Национального межведомственного пожарного центра США (NIFC), в настоящее время в стране зафиксированы больше 60 природных пожаров в 13 штатах. Большинство возгораний произошли в западных штатах и в Аляске. Сотни жителей эвакуированы в штатах Калифорния, Колорадо и Юта. Площадь лесных пожаров в текущем году уже составила 11,7 тысячи квадратных километров, число возгораний с начала года превысило 30 тысяч. Накануне губернатор штата Калифорния из-за лесных пожаров объявил режим ЧС в округе Сан-Диего.

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