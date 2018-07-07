В Испании пять человек пострадали во время забега с быками

СЕГОДНЯ 16:24 2018-07-07T16:24:09+03:00

В ходе забега с быками в Испании пострадали пять человек Фото: REUTERS

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В Испании пять человек пострадали во время традиционного забега с быками на фестивале Сан-Фермин. Из пострадавших четверо получили ушибы, а один человек был ударен рогами быка.

Забег в испанской Памплоне начался ровно в 8:00 по местному времени (9:00 мск) и длился чуть менее трех минут. Один из пострадавших — гражданин Канады, передает ТАСС.

Фестиваль Сан-Фермин проводится в честь покровителя Наварры святого Фермина, в этом годы он длится с 6 июля до 14 июля. В ходе праздничных мероприятий состоится множество шествий, концертов и детских праздников. Кроме того, на таких фестивалях обычно проводят традиционные забеги с быками — энсьерро.

Напомним, в апреле этого года в ходе забега с быками в Андалусии в муниципалитете Аркос-де-ла-Фронтера один человек погиб и еще один пострадал.