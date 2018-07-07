2018-07-07T16:41:24+03:00
Политика

Украинский посол в Вене раскритиковал австрийскую газету за статью о Ялте

Дипломат счел статью о достопримечательностях столицы южного берега Крыма слишком "соблазнительной"
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Вид города Ялта с Черного моряВид города Ялта с Черного моряФото: Евгения ГУСЕВА
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Тематическая зарисовка "Ялта: любимое место отдыха зажиточных россиян" австрийского издания "Die Presse", в котором авторы статьи красочно описали одну из крымских жемчужин Ялту, вызвала самую настоящую истерику нынешних киевских властей.

По глубокому убеждению посла Украины в Австрии Александра Щербы, журналисты исказили «реальную ситуацию», которая наблюдается в столице южного берега Крыма.

«Да, там действительно теплое море и красивые виды, а люди приветливые. Но все это было раньше, но не сейчас. Сейчас там все действительно по другому и ужасно. И не нужно так соблазнительно писать об Ялте», - сетует дипломат на своей странице в Facebook.

Далее глава украинской дипмиссии в Вене критикует австрийских газетчиков за их рассказ о ялтинских туробъектах без упоминания украинской позиции по Крыму. По мнению Щербы, необходимо было указать совсем другие реалии. А именно, якобы жизнь на полуострове сродни будням "хмурого полицейского государства". А также написать про некие "ежедневные аресты" населения российского полуострова.

Крымский полуостров и город Севастополь стали российским регионами в марте 2014 года, после референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Украина и страны Запада не признают свободное волеизъявление крымчан, продолжая считать Крым частью украинской территории. В Москве в ответ на это неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда.

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