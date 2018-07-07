В США полицейские застрелили экс-баскетболиста «Химок» Тайлера Ханикатта

СЕГОДНЯ 17:04 2018-07-07T17:04:27+03:00

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В субботу, 7 июля, стало известно о гибели баскетболиста Тайлера Ханикатта, который ранее выступал за подмосковный клуб «Химки». Как выяснилось, спортсмена застрелили американские полицейские.

Все случилось в Лос-Анджелесе, расположенном в штате Калифорния. Именно там Ханикатт проживал в последнее время. Причем полицейских в дом баскетболиста вызвала его мать: она позвонила правоохранителям и пожаловалась на неадекватное поведение сына. Когда же стражи порядка прибыли к дому спортсмена, тот открыл по ним огонь. В результате сотрудники полиции были вынуждены ответить. Началась перестрелка, в коде которой Тайлер Ханикатт был убит, передает Eurohoops.

Стоит отметить, что пока неясно, что именно стало причиной странного поведения баскетболиста. Местные СМИ предполагают, что он либо был пьян, либо находился под воздействием наркотиков.

Напомним, Ханикатт выступал за «Химки» в сезонах 2015/16 и 2017/18. Его контракт с подмосковным клубом истек весной этого года.