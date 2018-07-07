Кот польского политолога прославился, забравшись ему на голову во время интервью
Известный в своей стране польский учёный-политолог и антикоммунистический оппозиционер Ежи Таргальский накануне стал новым интернет-мемом.
Прославиться в Сети академику помог его кот, который не смог пройти мимо своего хозяина, в момент, когда последний давал интервью журналистам одного из датских телеканалов.
Курьез произошел произошёл, когда оппозиционер критиковал пенсионную реформу нынешних властей в Варшаве: понижение пенсионного возраста для судей с 70 до 65 лет.
Кот по кличке Лисио, который до этого откровенно скучал, лежа на столе перед Ежи, попытался обратить на себя внимание своего хозяина.
Лисио лихо запрыгнул на плечи академика и принялся тереться о его затылок и лизать ухо мужчины. При этом на лице Таргальского не дрогнула ни одна мышца. Тогда Лисио закрыл глаза хозяина хвостом. Однако и тут Ежи остался невозмутим.
Главным героем интервью польского историка стал его кот.
Видео произошедшего разошлось по сети, в считанные часы став вирусным. Пользователи умилились преданности животного и стойкости его хозяина перед объективом телекамер.
Ежи Таргальский - польский историк, доктор гуманитарных наук и политолог. В период Польской Народной Республики был активистом оппозиционером. Таргальский бывший член правления Польского радио.