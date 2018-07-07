2018-07-07T17:51:57+03:00
Дом. Семья

Кот польского политолога прославился, забравшись ему на голову во время интервью

Животному захотелось ласки прямо сейчас, и камера его не смутила [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Во время интервью коту захотелось проявить ласку к своему хозяину и он забрался ему на голову. Фото: скриншот с видеоВо время интервью коту захотелось проявить ласку к своему хозяину и он забрался ему на голову. Фото: скриншот с видеоФото: другой источник.
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Известный в своей стране польский учёный-политолог и антикоммунистический оппозиционер Ежи Таргальский накануне стал новым интернет-мемом.

Прославиться в Сети академику помог его кот, который не смог пройти мимо своего хозяина, в момент, когда последний давал интервью журналистам одного из датских телеканалов.

Курьез произошел произошёл, когда оппозиционер критиковал пенсионную реформу нынешних властей в Варшаве: понижение пенсионного возраста для судей с 70 до 65 лет.

Кот по кличке Лисио, который до этого откровенно скучал, лежа на столе перед Ежи, попытался обратить на себя внимание своего хозяина.

Лисио лихо запрыгнул на плечи академика и принялся тереться о его затылок и лизать ухо мужчины. При этом на лице Таргальского не дрогнула ни одна мышца. Тогда Лисио закрыл глаза хозяина хвостом. Однако и тут Ежи остался невозмутим.

Главным героем интервью польского историка стал его кот.

Видео произошедшего разошлось по сети, в считанные часы став вирусным. Пользователи умилились преданности животного и стойкости его хозяина перед объективом телекамер.

Ежи Таргальский - польский историк, доктор гуманитарных наук и политолог. В период Польской Народной Республики был активистом оппозиционером. Таргальский бывший член правления Польского радио.

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