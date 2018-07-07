2018-07-07T17:57:26+03:00
В мире

Польше грозит экологическая катастрофа из-за танкера гитлеровской армии

Речь идет о судне «Франкен», потопленном в годы Второй мировой войны
Дарья ИВАШКИНА
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Танкер гитлеровской армии уже более 70 лет лежит на дне Гданьского заливаТанкер гитлеровской армии уже более 70 лет лежит на дне Гданьского заливаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Немецкий танкер «Франкен», потопленный в годы Второй мировой войны и лежащий на дне Гданьского залива, стал угрозой экологической катастрофы в Польше.

После того как аквалангисты и ученые изучили остов судна, оказалось, что корпус, изначальная толщина которого была около 12 миллиметров, серьезно пострадал: как выяснилось ржавчина съела уже около семи миллиметров из этих 12-ти. «Сталь превращается в ржавчину. Корпус корабля должен рухнуть, это вопрос времени», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Польского культурного центра в Калининграде.

Опасность заключается в том, что в настоящее время в танкере все еще находится 1,5 миллиона литров топлива. Таким образом, если произойдет утечка, то пострадать от загрязнения могут пляжи Гданьского залива от города Пески и до Хельского полуострова.

СПРАВКА «КП»

Танкер «Франкен» был потоплен советской авиацией незадолго до окончания Второй мировой войны, в апреле 1945 года. С тех пор судно с тысячами тонн топлива лежит на дне Гданьского залива вблизи берегов Польши.

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