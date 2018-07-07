2018-07-07T18:00:50+03:00
В мире

Северная Корея выразила сожаление в связи с позицией США по денуклеаризации

Об этом заявили в МИД КНДР
Евгений ЧЕРНЕНКО
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КНДР выразила сожаление в связи с позицией США на переговорах по денуклеаризацииКНДР выразила сожаление в связи с позицией США на переговорах по денуклеаризацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пхеньян выразил искреннее сожаление тем, что позиция Вашингтона в американо-северокорейском диалоге сконцентрирована исключительно на полной денуклеаризации Северной Кореи. И ничем более.

Как передаёт «Рёнхап» со ссылкой на представителя МИД КНДР, недовольство внешнеполитического ведомства вызвало то, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке настаивают на полном и безоговорочном разоружении, что противоречит, как утверждают в северокорейском внешнеполитическом ведомстве, «духу прошедшего в Сингапуре не так давно саммита с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына».

«Мы ожидали, что американская сторона выступит с продуктивными предложениями, которые поспособствуют укреплению доверия в соответствии с духом американо-северокорейского саммита», — приводится в сообщении МИД КНДР.

12 июня в Сингапуре прошла историческая встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем Трудовой партии КНДР Ким Чен Ыном. Оба лидера провели переговоры в дружеском ключе. По итогам саммита была подписана совместная декларация, в которой Пхеньян выразил намерение о полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии США о безопасности.

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