Матч Россия - Хорватия: Дзюба и Головин вошли в стартовый состав наших

СЕГОДНЯ 19:49 2018-07-07T19:49:30+03:00

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В субботу, 7 июля, в Сочи на стадионе "Фишт" будет сыгран матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Россия сыграет против Хорватии. Тренерский штаб нашей команды огласил стартовый состав команды на эту игру. В нем - есть неожиданности. С первых минут у нас в основе - Далер Кузяев, Федор Кудряшов.

Полностью стартовый сборной России выглядит следующим образом:

Игорь Акинфеев (вратарь, капитан), Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Александр Самедов, Денис Черышев, Александр Головин, Артем Дзюба.

Победитель этого матча 11 июля сыграет в Москве на стадионе "Лужники" полуфинальный матч против сборной Англии. Ранее британцы победили со счетом 2:0 в четвертьфинале сборную Швеции.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Хорватия.