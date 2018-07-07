2018-07-07T20:10:27+03:00
Политика

«Каждый видит то, что хочет видеть»: Сенцов сообщил в письме о своем здоровье

Режиссер-террорист написал послание украинской актрисе Римме Зюбиной
Дарья ИВАШКИНА
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Олег Сенцов. Фото: Валерий Матыцин/ТАССОлег Сенцов. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Так называемый украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам тюрьмы за организацию терактов в Крыму, написал письмо актрисе Римме Зюбиной, текст которого та опубликовала на своей странице в Facebook.

В частности, в послании осужденный рассказал о состоянии своего здоровья. «Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день (голодовки), конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть», - написал Сенцов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее к режиссеру-террористу в Салехард приезжала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. После встречи с гражданином Украины уполномоченный по правам человека в РФ также рассказала о здоровье заключенного. Так, она назвала состояние Сенцова удовлетворительным. Кроме того, тогда выяснилось, что украинца каждое утро осматривают врачи. При этом сам он ни на что не жаловался Москальковой.

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