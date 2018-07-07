США не поддержали предложение России воссоздать комиссию Дума-Конгресс

СЕГОДНЯ 21:36 2018-07-07T21:36:35+03:00

Между тем в Госдуме надеются, что в скором времени удастся перейти «на серьезный и глубокий межпарламентский диалог»

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал о встрече российских и американских парламентариев на полях летней ежегодной сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая проходит в Берлине.

По его словам, в ходе переговоров делегация РФ предложила своим коллегам из США воссоздать ранее действовавшую комиссию Дума-Конгресс, однако американцы не поддержали эту инициативу. «Договориться пока о чем-то конкретном не удалось, но мы предложили создать снова комиссию Дума-Конгресс. Они пока сыплют штампами типа "хакеры, усыновление, Сирия, Украина"», - цитирует Слуцкого ТАСС.

При этом депутат отметил необходимость «сходить со штампованных позиций и переходить на серьезный и глубокий межпарламентский диалог». Причем, по его словам, с этим «согласились практически все коллеги с американской стороны».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в субботу, 7 июля, в Берлине состоялась очередная встреча российских и американских парламентариев. В связи с этим в Совете федерации отметили ослабление накала в отношениях РФ и США.