Гооол! Денис Черышев вывел Россию вперед в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией
На 32-й минуте матча полузащитник забил потрясающий гол
Денис Черышев забил с 30 метров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Аааа! На 32-й минуте четвертьфинального матча Россия - Хорватия российская команда открыла счет в поединке. Наш полузащитник Денис Черышев после быстрой атаки нашей сборной забил потрясающий гол в матче, который проходит на стадионе "Фишт" в Сочи.
Для Черышева это - четвертый гол на чемпионате мира 2018 в России.
Эмоции после первого гола сборной России.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Хорватия.
Первый гол!!!.Павел КЛОКОВ