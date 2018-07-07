Гооол! Денис Черышев вывел Россию вперед в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией

СЕГОДНЯ 21:38 2018-07-07T21:53:11+03:00

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Аааа! На 32-й минуте четвертьфинального матча Россия - Хорватия российская команда открыла счет в поединке. Наш полузащитник Денис Черышев после быстрой атаки нашей сборной забил потрясающий гол в матче, который проходит на стадионе "Фишт" в Сочи.

Для Черышева это - четвертый гол на чемпионате мира 2018 в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/659240" frameborder="0"></iframe> Эмоции после первого гола сборной России.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Хорватия.