2018-07-07T21:53:11+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Гооол! Денис Черышев вывел Россию вперед в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией

На 32-й минуте матча полузащитник забил потрясающий гол
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Черышев забил с 30 метров.Денис Черышев забил с 30 метров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Аааа! На 32-й минуте четвертьфинального матча Россия - Хорватия российская команда открыла счет в поединке. Наш полузащитник Денис Черышев после быстрой атаки нашей сборной забил потрясающий гол в матче, который проходит на стадионе "Фишт" в Сочи.

Для Черышева это - четвертый гол на чемпионате мира 2018 в России.

Эмоции после первого гола сборной России.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Хорватия.

Первый гол!!!.Павел КЛОКОВ

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