Крамарич сравнял счет в четвертьфинале ЧМ-2018 Россия - Хорватия
После ошибки наших в обороне балканцы смогли забить ответный гол
Андрей Крамарич - автор ответного гола в ворота России.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Изменился счет в матче Россия - Хорватия в рамках четвертьфинала ЧМ-2018. На 39-й минуте поединка гол в ворота сборной России забил Андрей Крамарич. Наши допустили ошибку в обороне, оставив много "свободных зон" соперникам. Ранее наши открыли счет в этой игре после точного удара Дениса Черышева.
Однако же, хорватам удалось сделать равным еще до перерыва. И за несколько минут до конца матча счет матча в Сочи - 1:1.
Поединок продолжается.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Хорватия.