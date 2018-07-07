Крамарич сравнял счет в четвертьфинале ЧМ-2018 Россия - Хорватия

СЕГОДНЯ 21:44 2018-07-07T21:44:55+03:00

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Изменился счет в матче Россия - Хорватия в рамках четвертьфинала ЧМ-2018. На 39-й минуте поединка гол в ворота сборной России забил Андрей Крамарич. Наши допустили ошибку в обороне, оставив много "свободных зон" соперникам. Ранее наши открыли счет в этой игре после точного удара Дениса Черышева.

Однако же, хорватам удалось сделать равным еще до перерыва. И за несколько минут до конца матча счет матча в Сочи - 1:1.

Поединок продолжается.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Хорватия.