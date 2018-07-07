СЕГОДНЯ 21:53 2018-07-07T21:53:53+03:00

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В субботу, 7 июля, появилась информация о том, что умер автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко. Как стало известно, украинский политик и правозащитник скончался на 90-м году жизни.

О смерти Лукьяненко сообщил премьер-министр незалежной Владимир Гройсман. «Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за её свободу и независимость», - написал глава правительства соседнего государства на своей странице в Facebook.

А чуть позднее соболезнования в связи с кончиной политика выразил и президент Украины Петр Порошенко. При этом он назвал усопшего «символом несокрушимости украинского духа». «Он из когорты настоящих героев! А они не умирают», - написал глава незалежной.

СПРАВКА «КП»

Левко Лукьяненко - диссидент и правозащитник времен СССР, политический и государственный деятель независимой Украины, герой Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.