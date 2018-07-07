Американский военный погиб в результате «внутренней атаки» в Афганистане

7 Июль 23:37 2018-07-07T23:37:56+03:00

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На юге Афганистана в результате «внутренней атаки» погиб один военнослужащий вооруженных сил США, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в командовании миссии НАТО «Решительная поддержка».

Отмечается, что имя погибшего военного, можно будет обнародовать лишь через сутки после того, как об этом сообщат его семье. Таковы правила Пентагона.

Состояние раненых во время атаки медики оценивают как стабильное, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По данному делу начато расследование, передает РИА Новости.

Напомним, США начали свою антитеррористическую военную операцию в Афганистане в 2001 году. Затем Совбез ООН постановил ввод в страну международные силы по обеспечению безопасности под командованием НАТО.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал в августе прошлого года, что президент США Дональд Трамп подписал новую стратегию по Афганистану и Южной Азии. Документ позволил увеличить американский контингент в Афганистане еще на четыре тысячи военнослужащих.