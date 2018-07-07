Что за игра! В матче Россия - Хорватия будет серия пенальти, в основное время ничья 2:2

7 Июль 23:40 2018-07-07T23:41:07+03:00

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В Сочи на стадионе "Фишт" подошли к концу 120 минут поединка. Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2.

У России голы забили Черышев (31) и Фернандес (115). У Хорватии мячами отметились Крамарич (39) и Вида (101).

Теперь в этом поединке настало время для выявления сильнейшего в серии послематчевых пенальти. Второй раз на турнире наши будут бить серию.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Хорватия.