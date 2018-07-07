Что за игра! В матче Россия - Хорватия будет серия пенальти, в основное время ничья 2:2
Фантастический поединок проходит в Сочи на стадионе "Фишт"
Сборная России сыграет вновь серию пенальти.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Сочи на стадионе "Фишт" подошли к концу 120 минут поединка. Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2.
У России голы забили Черышев (31) и Фернандес (115). У Хорватии мячами отметились Крамарич (39) и Вида (101).
Теперь в этом поединке настало время для выявления сильнейшего в серии послематчевых пенальти. Второй раз на турнире наши будут бить серию.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Хорватия.