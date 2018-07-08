Денис Черышев: Расстроился, когда Смолов не забил пенальти

СЕГОДНЯ 02:26 2018-07-08T02:26:27+03:00

Тренер заменил Черышева во втором тайме, и полузащитник не участвовал в серии пенальти. Фото: REUTERS

Полузащитник сборной России рассказал, что чувствовал во время серии пенальти

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- Для вас этот чемпионат стал суперуспешным?

- Хочу поблагодарить всю страну. Я чувствовал, что болельщики тепло ко мне относятся. Большое спасибо тренерам и партнёрам по команде. Мы заслуживали большего. Хорошо показали себя, но проиграли по пенальти. Это обидное поражение. Мы верили, что сможем выйти в полуфинал. Мы не можем теперь отступать, и должны прогрессировать.

- Президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер сказал, что у Федора Смолова большие яйца, раз он решился так пробить пенальти. Он сказал, что не надо уничтожать Смолова. Что думаете по этому поводу?

- Не забивает пенальти, тот, кто его бьёт. И Смолов, и Фернандес пошли к "точке" и ударили. Они думали, что так будет лучше для команды. Мы их поддерживаем. И не надо никого винить. Это может произойти с каждым.

- Что почувствовали , когда Смолов не забил пенальти?

- Расстроился. Пенальти это лотерея.

- Как оценишь свое выступление?

- Хорошо, что забил четыре года на турнире. Не ожидал ничего подобного, но наша команда могла выйти сегодня в полуфинал, и я очень огорчён, что этого не случилось.

Напомним, что Станислав Черчесов заменил Черышева во втором тайме, и полузащитник не участвовал в серии пенальти.

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- Добрый вечер! - сказал Черчесов, войдя в зал для пресс-конференций.

- Можно ли сказать, что на этом ЧМ прыгнули выше головы или же это объективный ее уровень?

- Не могу сказать, прыгнули выше головы или нет. Мы готовились к турниру максимально. Кубок Конфедераций помог нам - та работа, которую провели, дала результат. Сейчас чувствуем себя как солдаты - вышли на дембель, но хочется еще выйти и повоевать. Послужили бы до 15 числа еще и послужили бы Родине. Невозможно спрогнозировать результаты - в декабре будет жеребьевка чемпионата Европы 2020. Надеемся, что сделаем правильные выводы и сделаем шаг вперед. (подробности)

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