Бывшая журналистка обвинила премьера Канады в непристойных действиях
Бывшая канадская журналистка Роуз Найт заявила, что нынешний премьер-министр страны Джастин Трюдо позволил себе распустить руки, общаясь с ней, и касался ее «неподобающим образом». Она уточнила, что инцидент произошел почти 20 лет назад на фестивале в городе Крестон.
Тогда Трюдо политикой еще не занимался, а за свои действия, оскорбившие женщину, он извинился на следующий же день.
«Я делаю это заявление неохотно, в ответ на усиливающееся давление со стороны прессы, чтобы подтвердить, что это я была журналисткой, о которой шла речь в редакционной статье «Открытые глаза», опубликованной в газете «Крестонская долина» в августе 2000 года», - цитирует заявление Роуз Найт сайт телекомпании СВС.
Женщина подчеркнула, что не стала продолжать развивать эту тему тогда, не собирается возвращаться к ней и теперь. После этого случая она и Трюдо никогда не встречались.