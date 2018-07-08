Бывшая журналистка обвинила премьера Канады в непристойных действиях

СЕГОДНЯ 07:07 2018-07-08T07:07:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывшая канадская журналистка Роуз Найт заявила, что нынешний премьер-министр страны Джастин Трюдо позволил себе распустить руки, общаясь с ней, и касался ее «неподобающим образом». Она уточнила, что инцидент произошел почти 20 лет назад на фестивале в городе Крестон.

Тогда Трюдо политикой еще не занимался, а за свои действия, оскорбившие женщину, он извинился на следующий же день.

«Я делаю это заявление неохотно, в ответ на усиливающееся давление со стороны прессы, чтобы подтвердить, что это я была журналисткой, о которой шла речь в редакционной статье «Открытые глаза», опубликованной в газете «Крестонская долина» в августе 2000 года», - цитирует заявление Роуз Найт сайт телекомпании СВС.

Женщина подчеркнула, что не стала продолжать развивать эту тему тогда, не собирается возвращаться к ней и теперь. После этого случая она и Трюдо никогда не встречались.