2018-07-08T07:07:06+03:00
В мире

Бывшая журналистка обвинила премьера Канады в непристойных действиях

Женщина заявила, что Джастин Трюдо касался ее «неподобающим образом»
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Канады Джастин ТрюдоПремьер-министр Канады Джастин ТрюдоФото: REUTERS
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Бывшая канадская журналистка Роуз Найт заявила, что нынешний премьер-министр страны Джастин Трюдо позволил себе распустить руки, общаясь с ней, и касался ее «неподобающим образом». Она уточнила, что инцидент произошел почти 20 лет назад на фестивале в городе Крестон.

Тогда Трюдо политикой еще не занимался, а за свои действия, оскорбившие женщину, он извинился на следующий же день.

«Я делаю это заявление неохотно, в ответ на усиливающееся давление со стороны прессы, чтобы подтвердить, что это я была журналисткой, о которой шла речь в редакционной статье «Открытые глаза», опубликованной в газете «Крестонская долина» в августе 2000 года», - цитирует заявление Роуз Найт сайт телекомпании СВС.

Женщина подчеркнула, что не стала продолжать развивать эту тему тогда, не собирается возвращаться к ней и теперь. После этого случая она и Трюдо никогда не встречались.

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