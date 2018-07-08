2018-07-08T09:11:09+03:00
В мире

Меркель хочет повысить расходы на оборону из-за конфликта на Украине

По мнению канцлера ФРГ, страны НАТО должны активнее размещать свои войска на территории Центральной и Восточной Европы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что североатлантический альянс должен повысить расходы на оборону из-за конфликта на юго-востоке Украины и присоединения Крыма к России. Такое заявления глава немецкого правительства сделала во время записи еженедельного подкаста.

"Канцлер Меркель записала подкаст о важности роли НАТО в качестве гаранта нашей безопасности. На следующей неделе она поедет в Совет НАТО в Брюсселе", - написал у себя в Twitter пресс-секретарь федерального правительства и глава федеральной пресс-службы Стеффен Сейберт.

По мнению Меркель, в последние годы перед альянсом встали совершенно новые проблемы. Это вынуждает европейские страны сконцентрироваться на обеспечение собственной защиты. Так, канцлер уверена, что помочь в этом сможет присутствия военного контингента НАТО в странах Центральной и Восточной Европы.

Напомним, что накануне в Брюсселе прошла акция протеста против самого североатлантического альянса и милитаризации западных государств. Активисты вышли на улицы в преддверии проведения саммита НАТО, который должен состояться в период с 11 по 12 июля, передает сайт kp.ru.

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