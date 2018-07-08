Южная Корея заявила о необходимости полной денуклеаризации КНДР

СЕГОДНЯ 10:03 2018-07-08T10:03:24+03:00

С таким утверждением согласились также представители США и Японии

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В Сеуле указали на необходимость проведения абсолютной денуклеаризации КНДР с уничтожением всего ядерного вооружения и баллистических ракет. Такое заявление сделала глава министерства иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва.

"Вне зависимости от формулировок, мы будем работать над полной денуклеаризацией Северной Кореи - это включает в себя и полное уничтожение ядерного вооружения", - сказала министр.

С ней согласился также глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно и государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, передает ТАСС.

Напомним, что представители трех стран встретились накануне в Токио, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Япония, США и Республика Корея пообещали Пхеньяну безопасность и сохранение нынешнего режима при условии проведения проверяемой и необратимой денуклеаризации.