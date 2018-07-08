Помпео не передал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man

СЕГОДНЯ 10:36 2018-07-08T10:36:34+03:00

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Глава Госдепа США Майк Помпео во время своего недавнего визита с Пхеньян не передал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man ("человек-ракета") британского исполнителя Элтона Джона. Как сообщалось ранее, американский президент Дональд Трамп собирался подарить его своему корейскому визави.

В то же время, как сообщила телекомпания NBC со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, Помпело передал северокорейскому лидеру письмо от президента США.

"Госдепартамент подтвердил, что Помпео доставил письмо от президента Дональда Трампа Ким Чен Ыну. В то же время Науэрт опровергла появившиеся в СМИ сообщения, что Помпео привез и диск с песней Элтона Джона Rocket Man", - указала NBC.

Отметим, что Дональд Трамп не раз называл Ким Чен Ына «человеком-ракетой» за неоднократные испытания ядерных носителей, что шло в разрез с резолюциями Совета безоппасности ООН.

2 июня во время саммита в Сингапуре Ким Чен Ын напомнил Трампу про данное ему обидное прозвище. Американский президент выкрутился из щепетильной ситуации, поинтересовавшись у северокорейского лидера, не слышал ли он одноименную песню Элтона Джона. Кореец ответил отрицательно. После чего у американца возникла идея подарить ему диск.

Госсекретарь США Майк Помпео провел накануне в Пхеньяне двухдневные переговоры с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. С Ким Чен Ыном же главе американского Госдепа встретиться не удалось, ввиду сильной занятости первого.