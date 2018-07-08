Власти Турции уволили более 18,6 тысячи госслужащих
Более 18,6 тысячи государственных служащих Турции лишились своих должностей в рамках действия режима чрезвычайного положения, введенного после попытки госпереворота в июле 2016 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства республики с перечнем мер по противодействию террористической деятельности.
Так, большинство уволенных чиновников (почти 9 тысяч человек) являлись сотрудниками министерства внутренних дел Турции, еще более 3 тысяч состояли в рядах сухопутных вооруженных сил. Также своих должностей лишились 1,9 тысячи офицеров ВВС, более 1,1 тысячи служащих Военно-морских сил и 649 работников жандармерии.
Попали под антитеррористические меры и сотрудники министерства юстиции - всего 1052 человека, еще 199 академиков были уволены, передает Resmi Gazete со ссылкой на документ.
Также в этом списке оказались четыре заместителя губернаторов и глав исполнительных властей. При этом 148 чиновников были восстановлены в своих должностях.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что после объявления нового состава парламента турецкие власти планируют досрочно отметить введенный в стране режим ЧП. Однако перед этим они пообещали издать последний указ с перечислением мер по сохранению успехов, достигнутых в борьбе с терроризмом.