Власти Турции уволили более 18,6 тысячи госслужащих

СЕГОДНЯ 11:16 2018-07-08T11:16:18+03:00

Уволенные чиновники лишаются привилегий госслужащих и не могут больше работать в госструктурах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Такие меры связаны с противодействием террористической деятельности после попытки госпереворота в июле 2016 года

Изменить размер текста: A A

Более 18,6 тысячи государственных служащих Турции лишились своих должностей в рамках действия режима чрезвычайного положения, введенного после попытки госпереворота в июле 2016 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства республики с перечнем мер по противодействию террористической деятельности.

Так, большинство уволенных чиновников (почти 9 тысяч человек) являлись сотрудниками министерства внутренних дел Турции, еще более 3 тысяч состояли в рядах сухопутных вооруженных сил. Также своих должностей лишились 1,9 тысячи офицеров ВВС, более 1,1 тысячи служащих Военно-морских сил и 649 работников жандармерии.

Попали под антитеррористические меры и сотрудники министерства юстиции - всего 1052 человека, еще 199 академиков были уволены, передает Resmi Gazete со ссылкой на документ.

Также в этом списке оказались четыре заместителя губернаторов и глав исполнительных властей. При этом 148 чиновников были восстановлены в своих должностях.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что после объявления нового состава парламента турецкие власти планируют досрочно отметить введенный в стране режим ЧП. Однако перед этим они пообещали издать последний указ с перечислением мер по сохранению успехов, достигнутых в борьбе с терроризмом.