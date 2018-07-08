2018-07-08T13:40:37+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Бекхем напомнил Ибрагимовичу про проигранное пари

Англия победила Швецию в 1/4 финала ЧМ-2018. И теперь шведу предстоит отправиться на "Уэмбли" есть рыбу с картофелем-фри
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Экс-футболист сборной Англии Дэвид БекхэмЭкс-футболист сборной Англии Дэвид БекхэмФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прославленный английских футболист Дэвид Бекхэм напомнил своему не менее именитому коллеге, экс-нападающему сборной Швеции Златану Ибрагимовичу об их споре. И предложил ему выполнить данное накануне четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборной Англии и шведской командой обещание.

7 июня, накануне встречи Бекхэм и Ибрагимович заключили пари, в котором условием было, швед должен будет прийти в майке сборной Англии на матч на стадионе «Уэмбли», а в перерыве съесть традиционное английское блюдо — рыбу с картофелем фри, если англичане обыграют шведов и пройдут в полуфинал мундиаля.

«Похоже, кто-то снова едет на «Уэмбли», — написал Бекхэм в своём Instagram и опубликовал фото, где он с Ибрагимовичем в футболках сборной Англии.

7 июля сборная Англии оказалась на голову выше соперника и переиграла национальную команду Швеции в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года в России, забив два безответных мяча.

В параллельном матче в Сочи на стадионе "Фишт" сборная России уступила хорватам.

11 июля англичане сразятся с хорватами за выход в финал мирового первенства. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

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