В Совфеде раскритиковали учения США и Украины в Черном море

СЕГОДНЯ 14:42 2018-07-08T14:42:45+03:00

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В Совете Федерации (СФ) высказались по поводу американо-украинских учений Sea Breeze - 2018, которые должны начаться в Черном море в ближайший понедельник, 9 июля. Как заявил сенатор Франц Клинцевич, Россия негативно относится к этим маневрам.

Политик считает, что подобные тренировки ухудшают военно-политическую ситуацию в регионе. По его мнению, они создают у украинских властей иллюзию вседозволенности и провоцируют их на необдуманные действия.

Кроме того, Клинцевич указал на то, что Sea Breeze - 2018 проводится всего за неделю до встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которую, по его словам, «очень многие в мире ждут с большой надеждой». «Не думаю, что учения создают хороший фон для этого саммита», - приводит слова сенатора РИА Новости.

Между тем, как заверил член Совфеда, совместные американо-украинские учения не представляют абсолютно никакой опасности для России, ведь все передвижения будут отслеживаться онлайн и в случае необходимости реакция последует незамедлительно.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе американский ракетный эсминец USS Porter в сопровождении флагманского корабля 6-го флота США USS Mount Whitney зашли в Черное море, чтобы принять участие в американо-украинских военно-морских учениях Sea Breeze - 2018.