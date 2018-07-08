Премьер-министр Бельгии прилетит в Россию на полуфинал ЧМ-2018 с участием своей сборной
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что непременно посетит Москву и будет с трибун «Лужников» болеть за свою сборную во время полуфинального матча с командой Франции.
Как рассказал глава бельгийского правительства в интервью, опубликованном французской газетой Le Journal du Dimanche, что верит в победу своей команды и уверен — его присутствие придаст дополнительный заряд бодрости игрокам.
"Я с нетерпением ожидаю этого чрезвычайно укрепляющего федеративный дух события, потому что футбол - это действительно вид спорта, который объединяет", - сказал Мишель.
Комментируя присутствие 11 июля на трибунах московского стадиона президента Франции, бельгийский премьер отметил, что у него с Эммануэлем Макроном прекрасные отношение. Но это тот случай, когда оба политика будут находиться по разные стороны баррикад.
"С президентом Макроном у меня существуют отношения доверия и дружбы, нас объединяют общеевропейские устремления, мы часто бываем на одной длины волне в политическом и дипломатическом плане. Теперь мы увидимся в Санкт-Петербурге", - сказал Шарль Мишель.
Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России в 11 городах на 12 стадионах. Турнир уже вышел на финишную прямую. Осталось провести четыре встречи, из которых два полуфинала, матч за 3-е место и финал. 10 июля сборная Бельгии сразится с командой Франции в Санкте-Петербурге.
Ранее стало известно, что президент Эммануэль Макрон посетит полуфинал ЧМ-2018 с участием сборной Франции.