В одном из ресторанов Кувейта отравились более 250 человек

СЕГОДНЯ 15:24 2018-07-08T15:24:15+03:00

Люди были госпитализированы после отравления в одном из ресторанов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Люди почувствовали себя плохо после того, как съели плохо приготовленный фалафель

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Более 250 человек оказались в больнице после того, как посетили один из ресторанов Кувейта. Такое заявление сделал представитель министерства здравоохранения страны Мустафа Рида.

По его словам, первые пострадавшие с признаками отравления начали поступать в столичные больницы еще в субботу, 7 июля. К настоящему моменту их число составило 287 человек. Большинство пострадавших уже покинули медицинские учреждения после того, как получили необходимую помощь, еще 53 человека все еще находятся в палатах.

По предварительным данным, причиной отравления стал плохо приготовленный фалафель - традиционное арабское блюдо, который подавали в одном из заведений в районе Хола.

К настоящему моменту Генеральное управление по контролю за заведениями общественного питания начало расследование по факту случившегося. Сам ресторан был закрыт на проверку. Прокуратура уже завела дело на его владельцев, передает "Аль-Ватан".

Напомним, что в начале апреля после праздничного банкета в одном из ресторанов Бишкека отравились более 220 человек. Причиной массового отравления стали блюда из курицы или рыбы, передает сайт kp.ru.