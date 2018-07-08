2018-07-08T15:24:15+03:00
Происшествия

В одном из ресторанов Кувейта отравились более 250 человек

Люди почувствовали себя плохо после того, как съели плохо приготовленный фалафель
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Люди были госпитализированы после отравления в одном из ресторановЛюди были госпитализированы после отравления в одном из ресторановФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Более 250 человек оказались в больнице после того, как посетили один из ресторанов Кувейта. Такое заявление сделал представитель министерства здравоохранения страны Мустафа Рида.

По его словам, первые пострадавшие с признаками отравления начали поступать в столичные больницы еще в субботу, 7 июля. К настоящему моменту их число составило 287 человек. Большинство пострадавших уже покинули медицинские учреждения после того, как получили необходимую помощь, еще 53 человека все еще находятся в палатах.

По предварительным данным, причиной отравления стал плохо приготовленный фалафель - традиционное арабское блюдо, который подавали в одном из заведений в районе Хола.

К настоящему моменту Генеральное управление по контролю за заведениями общественного питания начало расследование по факту случившегося. Сам ресторан был закрыт на проверку. Прокуратура уже завела дело на его владельцев, передает "Аль-Ватан".

Напомним, что в начале апреля после праздничного банкета в одном из ресторанов Бишкека отравились более 220 человек. Причиной массового отравления стали блюда из курицы или рыбы, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко обвинили в водопроводной катастрофе на Украине
ФИФА собирает доказательства по инциденту с участием хорватов Виды и Вукоевича
Порошенко открыл мемориал в память о погибших украинцах в Польше
Нетаньяху планирует обсудить в России демилитаризацию границы с Сирией
От утечки химикатов в аэропорту Варшавы пострадали 14 человек
В Киеве придумали "суперход" для вступления в НАТО
Спасатели вывели первых школьников из затопленной пещеры в Таиланде
Премьер-министр Бельгии прилетит в Россию на полуфинал ЧМ-2018 с участием своей сборной
В Совфеде раскритиковали учения США и Украины в Черном море
Ракетный эсминец США зашел в порт Одессы
Telegraph: в НАТО опасаются, что встреча лидеров США и России негативно повлияет на европейскую безопасность
Российский ударный беспилотник "Охотник" начнет полеты уже в этом году
Британия не планирует вводить новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Эймсбери