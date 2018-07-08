2018-07-08T17:04:45+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Черчесов назвал главное достижение российской сборной на ЧМ-2018

Тренер россиян констатировал фантастическое единение футболистов со своими болельщиками
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Главный тренер сборной России Станислав ЧерчесовГлавный тренер сборной России Станислав ЧерчесовФото: REUTERS
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выступил с обращением к игрокам национальной футбольной дружины и подвел итоги выступления на чемпионате мира 2018 года.

В записи, которая распространена пресс-службой Сборной России в Twitter, наставник россиян поблагодарил своих подопечных за отлично проведенную совместную работу и признался — в чем, по его мнению, является главное достижение команды на Чемпионате мира по футболу-2018.

«Ваше главное достижение заключается в том, что вы стали со страной по-настоящему единым целым!» — цитирует Черчесова пресс-служба сборной России в Twitter.

Сборная России по футболу впервые в своей истории дошла до 1/4 финала ЧМ, где в драматичном по своему накалу матче уступила национальной команде Хорватии (2:2, пенальти — 3:4). Встреча проходила 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи при сумасшедшей поддержке российских болельщиков.

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