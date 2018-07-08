Черчесов: «Через четыре года в Катаре на ЧМ-2020 обязательно пройдем дальше!»

СЕГОДНЯ 17:43 2018-07-08T17:43:09+03:00

Станислав Черчесов на встрече с болельщиками на Воробьевых горах в Москве заявил о планах показать лучший результат на ЧМ-2022 в Катаре Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Российские футболисты намерены на следующем чемпионате мира, который пройдет в 2022 году в Катаре, показать еще более высокий результат, чем на ЧМ-2018.

Как заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на встрече с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах, команда обязательно пройдет дальше четвертьфинала.

«Мы были вместе, вы были 12–13–14–15–16-ми нашими игроками. Мы хотели пройти дальше, но нам не удалось. Через четыре года в Катаре мы сделаем лучше, но без вас будет сложно. Так что все туда», — призвал болельщиков Черчесов.

7 июля в Сочи на стадионе «Фишт», сборная России уступила команде Хорватии в матче за выход в полуфинал Чемпионата мира по футболу-2018.

Основное время игры закончилось вничью 1:1. После двух экстра-таймов команды забили еще по одному голу. Итог матча определила серия пенальти, в которой хорваты забили на один гол больше (3:4).

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