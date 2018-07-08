2018-07-08T17:43:09+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Черчесов: «Через четыре года в Катаре на ЧМ-2020 обязательно пройдем дальше!»

Главный тренер сборной России по футболу призвал миллионы российских болельщиков продолжать верить в команду
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Станислав Черчесов на встрече с болельщиками на Воробьевых горах в Москве заявил о планах показать лучший результат на ЧМ-2022 в КатареСтанислав Черчесов на встрече с болельщиками на Воробьевых горах в Москве заявил о планах показать лучший результат на ЧМ-2022 в КатареФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Российские футболисты намерены на следующем чемпионате мира, который пройдет в 2022 году в Катаре, показать еще более высокий результат, чем на ЧМ-2018.

Как заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на встрече с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах, команда обязательно пройдет дальше четвертьфинала.

«Мы были вместе, вы были 12–13–14–15–16-ми нашими игроками. Мы хотели пройти дальше, но нам не удалось. Через четыре года в Катаре мы сделаем лучше, но без вас будет сложно. Так что все туда», — призвал болельщиков Черчесов.

7 июля в Сочи на стадионе «Фишт», сборная России уступила команде Хорватии в матче за выход в полуфинал Чемпионата мира по футболу-2018.

Основное время игры закончилось вничью 1:1. После двух экстра-таймов команды забили еще по одному голу. Итог матча определила серия пенальти, в которой хорваты забили на один гол больше (3:4).

КСТАТИ

"Спасибо. Играем за вас": Сборная России вышла к болельщикам в фан-зоне на Воробьевых горах

Что говорили футболисты после последнего матча в Чемпионате мира-2018 (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко предложил Польше вывести Волынскую резню из сферы политики
В сборной России показали травму, с которой Илья Кутепов играл в четвертьфинале ЧМ-2018 с хорватами
Опубликованы первые кадры спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде
В Таиланде из затопленной пещеры вывели четверых детей
Черчесов назвал главное достижение российской сборной на ЧМ-2018
Порошенко обвинили в водопроводной катастрофе на Украине
ФИФА собирает доказательства по инциденту с участием хорватов Виды и Вукоевича
Порошенко открыл мемориал в память о погибших украинцах в Польше
Нетаньяху планирует обсудить в России демилитаризацию границы с Сирией
От утечки химикатов в аэропорту Варшавы пострадали 14 человек
В Киеве придумали "суперход" для вступления в НАТО
В одном из ресторанов Кувейта отравились более 250 человек
Спасатели вывели первых школьников из затопленной пещеры в Таиланде
Премьер-министр Бельгии прилетит в Россию на полуфинал ЧМ-2018 с участием своей сборной
В Совфеде раскритиковали учения США и Украины в Черном море
Ракетный эсминец США зашел в порт Одессы
Telegraph: в НАТО опасаются, что встреча лидеров США и России негативно повлияет на европейскую безопасность
Российский ударный беспилотник "Охотник" начнет полеты уже в этом году
Британия не планирует вводить новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Эймсбери