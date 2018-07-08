«Вы реально крутые»: Слепаков извинился перед российскими футболистами за свою скандальную песню

СЕГОДНЯ 19:37 2018-07-08T19:37:18+03:00

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Юморист Семен Слепаков извинился перед российской сборной по футболу за песню «Оле, оле, оле!», которую написал накануне чемпионата мира 2018 года, проходящего в нашей стране с 14 июня по 15 июля.

Так, артист выразил сожаление по поводу того, что мог обидеть российских футболистов своим творчеством. При этом Слепаков назвал игроков нашей команды «реально крутыми» и поблагодарил их за «мощную и фееричную» игру. При этом он подчеркнул, что для него российская сборная не проиграла, а «красиво отошла в сторону, отдав лучшее гостям».

Также юморист попытался оправдаться: он подчеркнул, что написал свою песню «от чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все». «Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так», - написал Слепаков в своем Instagram.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне старта ЧМ-2018 Семен Слепаков представил свою новую песню под названием «Оле, оле, оле!». В ней речь шла об «успехах страны-хозяйки» и о перспективах национальной сборной России.