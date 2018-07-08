«Вы реально крутые»: Слепаков извинился перед российскими футболистами за свою скандальную песню
Юморист Семен Слепаков извинился перед российской сборной по футболу за песню «Оле, оле, оле!», которую написал накануне чемпионата мира 2018 года, проходящего в нашей стране с 14 июня по 15 июля.
Так, артист выразил сожаление по поводу того, что мог обидеть российских футболистов своим творчеством. При этом Слепаков назвал игроков нашей команды «реально крутыми» и поблагодарил их за «мощную и фееричную» игру. При этом он подчеркнул, что для него российская сборная не проиграла, а «красиво отошла в сторону, отдав лучшее гостям».
Также юморист попытался оправдаться: он подчеркнул, что написал свою песню «от чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все». «Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так», - написал Слепаков в своем Instagram.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне старта ЧМ-2018 Семен Слепаков представил свою новую песню под названием «Оле, оле, оле!». В ней речь шла об «успехах страны-хозяйки» и о перспективах национальной сборной России.
Семён Слепаков: Оле-Оле-Оле!.