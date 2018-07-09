Порошенко призвал Польшу дружить с Украиной против «третьей стороны»
Польше и Украине нужно дружить, «чтобы не победила третья сторона, которая только этого и ждет». Такое заявление сделал президент Незалежной Петр Порошенко.
Кроме того, глава государства после возложения цветов к памятнику жертвам конфликта в селе Гончий Брод Ковельского района Волынской области заявил, что политикам нельзя спекулировать историей.
«Политики не должны спекулировать историей. История принадлежит историкам, а политика – политикам», - цитирует Порошенко агентство УНИАН.
В своем Facebook он написал, что стратегическое партнерство Варшавы и Киева считает ответом на «агрессивную политику Кремля».
Как ранее писал сайт kp.ru, 8 июля Порошенко принял участии в церемонии открытия мемориала памяти украинцев в польском селе Сахрынь. Он заявил в свом выступлении, что в Киеве поддерживают изменение польского закона об Институте национальной памяти.
В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда на мероприятии посвященном 75-й годовщине Волынской резни, назвал эту трагедию этнической чисткой. По его словам, события в Волыни не были частью войны между поляками и украинцами.
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