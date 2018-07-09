2018-07-09T01:07:58+03:00
Политика

Порошенко призвал Польшу дружить с Украиной против «третьей стороны»

Стратегическое партнерство двух стран, по мнению президента, станет ответом на "политику Кремля"
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Польше и Украине нужно дружить, «чтобы не победила третья сторона, которая только этого и ждет». Такое заявление сделал президент Незалежной Петр Порошенко.

Кроме того, глава государства после возложения цветов к памятнику жертвам конфликта в селе Гончий Брод Ковельского района Волынской области заявил, что политикам нельзя спекулировать историей.

«Политики не должны спекулировать историей. История принадлежит историкам, а политика – политикам», - цитирует Порошенко агентство УНИАН.

В своем Facebook он написал, что стратегическое партнерство Варшавы и Киева считает ответом на «агрессивную политику Кремля».

Как ранее писал сайт kp.ru, 8 июля Порошенко принял участии в церемонии открытия мемориала памяти украинцев в польском селе Сахрынь. Он заявил в свом выступлении, что в Киеве поддерживают изменение польского закона об Институте национальной памяти.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда на мероприятии посвященном 75-й годовщине Волынской резни, назвал эту трагедию этнической чисткой. По его словам, события в Волыни не были частью войны между поляками и украинцами.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Британская полиция сообщила о смерти пострадавшей в Эймсбери женщины
Сирийские ПВО подбили атаковавший авиабазу самолет Израиля
Майкл Ондатже получил Золотого Букера за роман «Английский пациент»
В Сирии силы ПВО отразили ракетный удар по авиабазе в Хомсе
Илон Маск показал мини-субмарину для спасения детей в Таиланде
Минтранс Турции назвал причину крушения пассажирского поезда
«Очередной бред»: Захарова опровергла сообщения о встречах посла РФ со спонсором Brexit
Президент Польши назвал Волынскую резню этнической чисткой
Хорватский футбольный союз сделал заявление по инциденту с Видой
В Верховной раде рассказали, как Запад «умолял» Киев не вводить военное положение
Появилось видео с места железнодорожной катастрофы в Турции, в которой погибли 10 человек
В Москве в ночь на 8 июля выпало около половины месячной нормы осадков
Умер Валерий Ганичев - писатель, бывший главный редактор "Комсомольской правды"
США обвинили Россию в желании «дестабилизировать НАТО»
«Вы реально крутые»: Слепаков извинился перед российскими футболистами за свою скандальную песню
Глава МВД Британии посетил Эймсбери
Английские болельщики разгромили IKEA после победы над Швецией на ЧМ-2018