2018-07-09T04:24:52+03:00
В мире

В Бразилии суд отменил решение об освобождение экс-президента да Силвы

Политик останется отбывать наказание за коррупцию
Юлия ДИВЕЕВА
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Луис Инасиу Лула да СилваЛуис Инасиу Лула да СилваФото: REUTERS
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Апелляционный суд второй инстанции в Бразилии отменил решение об освобождении из тюрьмы экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Решение принял председатель Федерального регионального суда четвертого округа Карлос Эдуарду Томпсон Флорес.

Его решение на время поставило точку в конфликте между двумя судьями, которые в течение одного дня приняли два противоречащих постановления. Сначала Рожериу Фаврету освободил экс-президента из-под стражи, сославшись на новые факты в деле да Силвы. А до этого Партия трудящихся заявила, что бывший глава государства возможно станет ее кандидатом на высший государственный пост. Однако регистрация претендентов начнется в августе, передает телеканал Globo.

После этого судья Жоау Жебран Нету аннулировал решение Фаврету. Он заявил, что ведет в апелляционном суде антикоррупционные процессы, поэтому обладает полномочиями принимать решения по делу да Сильвы.

Как рассказывал сайт kp.ru, в январе 2018 года экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.

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