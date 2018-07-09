2018-07-09T05:18:38+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Дзюба и Черышев вошли в символическую сборную открытий ЧМ-2018

Спортсмены названы лучшими бомбардирами команды РФ и полузащитниками турнира
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Денис ЧерышевДенис ЧерышевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Игроки национальной сборной России – нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев вошли в состав символической сборной чемпионата мира-2018. Телеканал ESPN «собрал» команду из футболистов, совершивших на турнире наибольший прорыв.

Наши спортсмены стали лучшими бомбардирами сборной России на турнире. В активе Черышева четыре гола, Дзюбы - три.

Лучшим вратарем чемпионата назван вратарь Южной Кореи Чо Хён У. В защите у «дрим-тим» французские игроки Бенжамен Павар и Лукас Эрнандес, а также Мортеза Пурлиганджи (Иран), Гарри Магуайер (Англия).

Как лучшие полузащитники в сборную вошли наши Дзюба и Черышев, Родриго Бентанкур (Уругвай), Такаси Инуи (Япония), нападающие Мэттью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия).

Напомним, сборная России завершила свое участие в ЧМ-2018 после поражения в четвертьфинале от Хорватии. Полуфиналы турнира продут 10 июля в Санкт-Петербурге, где сойдутся команды Франции и Бельгии, и 11 июля в "Лужниках" , где Хорватия встретится с Англией.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В России разрабатывают самолет для выведения из строя спутников
Пушков: Встреча Путина и Трампа нужна не для ультиматумов
Постпред России в ОЗХО прокомментировал отравление в Эймсбери
В Бразилии суд отменил решение об освобождение экс-президента да Силвы
Минфин предлагает отменить пониженный акциз для российских вин
Министр Великобритании по Brexit подал в отставку
Минфин планирует в течение трех лет наращивать расходы на социальную сферу
Мэй потрясла и шокировала смерть отравленной в Эймсбери женщины
Шторм «Крис» к четвергу может добраться до побережья Канады
Порошенко призвал Польшу дружить с Украиной против «третьей стороны»
Британская полиция сообщила о смерти пострадавшей в Эймсбери женщины
Сирийские ПВО подбили атаковавший авиабазу самолет Израиля
Майкл Ондатже получил Золотого Букера за роман «Английский пациент»
В Сирии силы ПВО отразили ракетный удар по авиабазе в Хомсе
Илон Маск показал мини-субмарину для спасения детей в Таиланде
Минтранс Турции назвал причину крушения пассажирского поезда
«Очередной бред»: Захарова опровергла сообщения о встречах посла РФ со спонсором Brexit
Президент Польши назвал Волынскую резню этнической чисткой
Хорватский футбольный союз сделал заявление по инциденту с Видой
В Верховной раде рассказали, как Запад «умолял» Киев не вводить военное положение
Появилось видео с места железнодорожной катастрофы в Турции, в которой погибли 10 человек
В Москве в ночь на 8 июля выпало около половины месячной нормы осадков
Умер Валерий Ганичев - писатель, бывший главный редактор "Комсомольской правды"
США обвинили Россию в желании «дестабилизировать НАТО»
«Вы реально крутые»: Слепаков извинился перед российскими футболистами за свою скандальную песню
Глава МВД Британии посетил Эймсбери
Английские болельщики разгромили IKEA после победы над Швецией на ЧМ-2018