Дзюба и Черышев вошли в символическую сборную открытий ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 05:13 2018-07-09T05:18:38+03:00

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Игроки национальной сборной России – нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев вошли в состав символической сборной чемпионата мира-2018. Телеканал ESPN «собрал» команду из футболистов, совершивших на турнире наибольший прорыв.

Наши спортсмены стали лучшими бомбардирами сборной России на турнире. В активе Черышева четыре гола, Дзюбы - три.

Лучшим вратарем чемпионата назван вратарь Южной Кореи Чо Хён У. В защите у «дрим-тим» французские игроки Бенжамен Павар и Лукас Эрнандес, а также Мортеза Пурлиганджи (Иран), Гарри Магуайер (Англия).

Как лучшие полузащитники в сборную вошли наши Дзюба и Черышев, Родриго Бентанкур (Уругвай), Такаси Инуи (Япония), нападающие Мэттью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия).

Напомним, сборная России завершила свое участие в ЧМ-2018 после поражения в четвертьфинале от Хорватии. Полуфиналы турнира продут 10 июля в Санкт-Петербурге, где сойдутся команды Франции и Бельгии, и 11 июля в "Лужниках" , где Хорватия встретится с Англией.