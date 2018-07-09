Сто человек погибли в Японии из-за оползней после ливней

СЕГОДНЯ 06:37 2018-07-09T06:40:25+03:00

Судьба более чем 50 человек остается неизвестной

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В результате ливневых дождей в 11 префектурах в западной части Японии погибли 100 человек. Об этом свидетельствуют данные полиции.

Последние сводки властей префектуры Окаяма сообщают о семи найденных телах. Погибших обнаружили в районе Моринага города Курасики, который был затоплен, сообщает агентство Kyodo

Остается неизвестной судьба более чем 50 человек. Власти Японии возобновили спасательную операцию с рассветом. При этом жителям 19 префектур рекомендовано эвакуироваться. Речь идет о пяти миллионах человек.

По данным Агентства пожарной охраны и ликвидации последствий стихийных бедствий Министерства внутренних дел, утром 9 июля в эвакуационных центрах 15 префектур находились 23 тысячи человек.

Эвакуация затруднена из-за транспортных проблем. Крупные заводы и предприятия вынуждены на неопределенный срок приостановить работу из-за значительных затоплений.

Ранее сайт kp.ru писал о 62 погибших жителях Японии в результате ливненвых дождей, а также о более чем 40 пропавших без вести.