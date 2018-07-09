2018-07-09T07:03:26+03:00
В мире

Власти Японии кремировали тело основателя секты «Аум Синрикё»*

Минюст страны теперь должен решить, кому передать прах казненного Тидзуо Мацумото
Юлия ДИВЕЕВА
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В Японии кремировали тело казненного основателя сектыВ Японии кремировали тело казненного основателя сектыФото: REUTERS
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В Японии состоялась кремация тела казненного три дня назад основателя запрещённой в России секты «Аум Синрикё» Тидзуо Мацумото. Об этом сообщили в Токийском центре содержания под стражей.

Теперь власти страны должны решить, что делать с прахом преступника. Родственники Мацумото по линии бывшей жены обращались в Минюст страны с просьбой передать пепел им, поскольку сам «гуру Секо Асахара» перед смертью просил отдать свой прах последователям, передает агентство Kyodo.

Однако пока останки казненного лидера секты остаются тюрьме, и власти не намерены передавать их.

Как рассказывал сайт kp.ru, 6 июля в Японии казнили основателя и лидера экстремистской секты *«Аум Синрикё» (запрещенной во многих странах, в том числе и в России).

Смертный приговор террористу вынесли по делу о газовой атаке в токийском метро, где в 1995 году сектанты распылили в пяти поездах подземки нервно-параитический газ зарин. В результате погибли 13 человек, пострадали свыше 6,2 тысячи.

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