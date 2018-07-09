Названо имя следующего главного тренера сборной Испании по футболу

СЕГОДНЯ 09:25 2018-07-09T09:25:22+03:00

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Один из неудачников ЧМ-2018 команда Испании накануне осталась без главного тренера - ушел в отставку Фернандо Йерро, спешно назначенный за сутки до старта турнира. И сейчас идут активные поиски его сменщика на этом посту. СМИ назвали имя этого человека.

В ближайшее время, скорее всего, в должности главного тренера сборной испании будет представлен 48-летний Луис Энрике. Он известен тем, что в 2014-2017 годах возглавлял "Барселону", выиграв дважды с ней чемпионат Испании, один раз - Лигу Чемпионов и еще немал титулов.

Ранее, как отмечает Marca, за день до открытия ЧМ-2018 по футболу с поста главного тренера был уволен Хулен Лопетеги. Все из-за того, что он без ведома своего руководства в федерации футбола Испании подписал контракт с мадридским "Реалом". И в итоге сборная Испании дошла до 1/8 финала турнира, уступив сборной России в серии послематчевых пенальти.

С Луисом Энрике, как предполагают, будет заключен двухлетний контракт. Он будет рассчитан вплоть до конца чемпионата Европы 2020 года.