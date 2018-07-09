2018-07-09T09:38:55+03:00
Общество

В Росстандарте займутся проблемой недолива топлива на АЗС

Ведомство подготовило пакет мер, призванных исключить мошенничество
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Росстандарт готовит пакет мер, призванных решить проблему мошенничества на АЗСРосстандарт готовит пакет мер, призванных решить проблему мошенничества на АЗСФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Росстандарт намерен разработать уже в ближайшее время пакет поправок в российское законодательство, который позволит исключить или хотя бы свести к абсолютному минимуму ситуацию с недоливом топлива на АЗС.

Разрабатываемые ведомством меры предполагают, что отныне специалисты Росстандарта будут иметь необходимые полномочия для так называемых веерных проверок авто-заправочных станций и проведения контрольных закупок на АЗС. Что, в свою очередь, позволит оперативно выявлять факты недолива бензина и дизеля недобросовестными продавцами топлива.

Кроме того, Росстандарт намерен обновить уже существующие правила контроля и учета залитого топлива, взяв на карандаш практически каждый залитый литр. В случае нарушений АЗС будут наказывать штрафами, размер которых пока еще не определен.

В то же время в ведомстве отметили, что среди причин, по которым может случаться недолив топлива, являются не только преднамеренные мошеннические действия заправщиков, но и оборудование, которое зачастую не всегда соответствует обязательным требованиям и не проходит необходимых поверок, сообщает газета «Известия».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в России вскрылись серьезные недоливы топлива на заправочных станциях. В среднем, автовладельцы, оплатив нужное им количество бензина или дизеля, получают по факту на 5% меньше.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Посольство РФ призвало США прекратить преследование российских СМИ
Названо имя следующего главного тренера сборной Испании по футболу
В Турции состоится инаугурация Эрдогана
Не менее 15 человек пострадали при обрушении балкона в США
Число погибших при аварии на железной дороге в Турции возросло до 24
Вертолет упал на жилые дома в США: известно об одном погибшем
Стал известен состав делегации США на саммите в Хельсинки
ВС Израиля отказались комментировать сообщения об ударе по Сирии
Китайским СМИ запретили выступать с резкой критикой в адрес Трампа
Посольство РФ в США указало на ошибку в опубликованной ЦРУ карте России
Мэй приняла отставку Дэвиса и выразила сожаление по этому поводу
Погода в Москве на 9 июля 2018 года: дождь, гроза и сильный ветер
Власти Японии кремировали тело основателя секты «Аум Синрикё»*
Число жертв ливней в Японии достигло 100 человек
В России разрабатывают самолет для выведения из строя спутников
Пушков: Встреча Путина и Трампа нужна не для ультиматумов
Дзюба и Черышев вошли в символическую сборную открытий ЧМ-2018
Постпред России в ОЗХО прокомментировал отравление в Эймсбери
В Бразилии суд отменил решение об освобождение экс-президента да Силвы
Минфин предлагает отменить пониженный акциз для российских вин
Министр Великобритании по Brexit подал в отставку
Минфин планирует в течение трех лет наращивать расходы на социальную сферу