В Росстандарте займутся проблемой недолива топлива на АЗС

СЕГОДНЯ 09:38 2018-07-09T09:38:55+03:00

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Росстандарт намерен разработать уже в ближайшее время пакет поправок в российское законодательство, который позволит исключить или хотя бы свести к абсолютному минимуму ситуацию с недоливом топлива на АЗС.

Разрабатываемые ведомством меры предполагают, что отныне специалисты Росстандарта будут иметь необходимые полномочия для так называемых веерных проверок авто-заправочных станций и проведения контрольных закупок на АЗС. Что, в свою очередь, позволит оперативно выявлять факты недолива бензина и дизеля недобросовестными продавцами топлива.

Кроме того, Росстандарт намерен обновить уже существующие правила контроля и учета залитого топлива, взяв на карандаш практически каждый залитый литр. В случае нарушений АЗС будут наказывать штрафами, размер которых пока еще не определен.

В то же время в ведомстве отметили, что среди причин, по которым может случаться недолив топлива, являются не только преднамеренные мошеннические действия заправщиков, но и оборудование, которое зачастую не всегда соответствует обязательным требованиям и не проходит необходимых поверок, сообщает газета «Известия».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в России вскрылись серьезные недоливы топлива на заправочных станциях. В среднем, автовладельцы, оплатив нужное им количество бензина или дизеля, получают по факту на 5% меньше.