Посольство РФ призвало США прекратить преследование российских СМИ

СЕГОДНЯ 09:43 2018-07-09T09:43:13+03:00

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Посольство РФ в США призвало Вашингтон исключить российские средства массовой информации из списка иностранных агентов в обмен на зеркальные действия Москвы в отношении американских СМИ. Такое заявление стало ответом на недавнее высказывание главы пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Сайт kp.ru сообщал о том, что, по ее мнению, в России "подавляется свобода прессы", о чем свидетельствует принятие закона об иноагентах. Ранее за его нарушение уже было оштрафовано "Радио Свобода".

"Вашингтону не нравится, когда установленные им для других правила начинают применяться в отношении него самого. Госдеп недоволен, что только финансируемые из американского бюджета СМИ оказались в российском списке иностранных агентов. Это легко исправить. Главное условие — прекратить преследовать российские СМИ в США и вывести их из американского списка иноагентов", — говорится в сообщении, опубликованном на странице представительства дипмиссии РФ в Facebook.

Там же приводится тот факт, что такая реакция Госдепа была довольно предсказуемой, ведь "выделенные на продвижение американских интересов под прикрытием "либеральных" ценностей" средства надо как-то осваивать. При этом у Соединенных Штатов "нет ни морального, ни юридического права требовать" что-то у других стран, подчеркнули в посольстве.

Дипломаты указали на то, что Вашингтон, в целом, не желает "играть по общим правилам". Именно поэтому США вышли из Совета по правам человека ООН и ЮНЕСКО, которые занимаются, в том числе, защитой прав журналистов.

"В этой сфере здесь (в США) пока также неладно", - подчеркнули в посольстве.