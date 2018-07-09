На портале госзакупок разместят список запрещенных юрлиц

СЕГОДНЯ 10:17 2018-07-09T10:17:40+03:00

Компании, замеченные в подкупе, будут попадать на портале госзакупок в специальный реестр, созданный Генпрокуратурой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Генеральной прокуратурой России будет создан специальный портал, на котором будет размещен реестр компаний, уличенных в откатах. Всем им будет отказываться в осуществлении госзакупок.

По словам начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александра Русецкого, в случаю обхода введенных правил, штрафы за незаконное участие в госзакупках будут составлять от 50 до 100 млн рублей.

«Так как именно прокуроры возбуждают административные дела по этому составу, а затем участвуют в судебном процессе и в процессе обжалования, то у нас аккумулируется вся актуальная информация. Мы создали реестр, чтобы каждый заказчик мог проверить достоверность данных, представляемых участниками торгов», – приводят слова представителя Генпрокуратуры газета «Известия».

Отмечается, что в 2017 году 464 компании были привлечены к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Общая сумма штрафов составила 950,8 млн рублей. Всего за период 2017-2018 годов в реестр Генпрокуратуры были помещены сведения более чем о 500 юрлицах.